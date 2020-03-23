Основной индекс Франкфуртской биржи на открытии торгов упал на 4,6%

БЕРЛИН, 23 марта. /ТАСС/. Главный индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, охватывающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, в понедельник с началом торгов упал на 4,6%, до 8515 пунктов.

В пятницу вечером DAX к окончанию торгов вырос на 3,7%, что позволило инвесторам надеяться на то, что на фоне принятия новых мер правительства ФРГ по борьбе с пандемией индекс на текущей неделе сможет хотя бы немного укрепить свои позиции. Однако, по мнению немецких экономистов, опасения многих инвесторов связаны с тем, что коронавирус начал стремительно распространяться в США.

В воскресенье кабмин ФРГ согласовал ряд дополнительных шагов по сдерживанию распространения вируса. Главный пункт - гражданам нельзя собираться более двух человек, за исключением домочадцев. Контакты предписано сократить до минимума, рестораны и другие гастрономические заведения, парикмахерские, косметические салоны закрываются.