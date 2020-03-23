"Уральские авиалинии" ведут переговоры с лизингодателями о снижении ставок по платежам

В пресс-службе также отметили, что маршрутная сеть авиакомпании сократилась более чем в два раза после запретов на международные рейсы.

"Да", - ответили в авиакомпании в ответ на вопрос о переговорах с лизингодателями о снижении ставок по платежам за самолеты.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" ведет переговоры с лизингодателями о снижении ставок по платежам, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика. "Уральские авиалинии" на условиях операционного лизинга эксплуатируют порядка 50 самолетов Airbus.

Ранее в компании заявили о приостановке рейсов из России в города Австрии, Венгрии, Казахстана, Кипра, Нидерландов, Чехии, Узбекистана, Германии, Испании, Италии, Индии, Израиля, Китая, Таиланда, Франции и Японии, а также Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Армении и Черногории. Кроме того, перевозчик сократил в два раза полеты в Лондон.

"За последнее время в связи с запретом международных рейсов маршрутная сеть авиакомпании сократилась более чем на 50%, что привело к снижению доходности", - сообщили в компании.

В связи с этим наземный персонал "Уральских авиалиний" переведен на сокращенную рабочую неделю.

"Наземный персонал авиакомпании временно переведен на сокращенную рабочую неделю, с выплатой заработной платы пропорционально отработанному времени. В настоящий момент закрыт прием на работу всех категорий сотрудников и приостановлены первичные программы обучения для них", - сообщили в пресс-службе.

В авиакомпании уточнили, что на данный момент ни одно из воздушных судов не простаивает. "Пока ни одно воздушное судно не находится на земле. В настоящий момент мы констатируем снижение налета на одно воздушное судно более чем на 20%. По итогам марта ожидаем снижение налета", - пояснили в компании.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.