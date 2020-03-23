РЭЦ поможет экспортерам снизить потери от коронавируса

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российские экспортеры могут рассчитывать на помощь Российского экспортного центра (РЭЦ) в минимизации потерь, которые несут изменения в мировой экономике в связи с пандемией коронавируса, а также в использовании возможностей, создаваемых новой экономической ситуацией. Об этом сообщили в понедельник в Росссийском экспортном центре.

"Надо понимать, что все происходящее может кардинально изменить сложившиеся на рынке торговые связи и стать триггером для их диверсификации, что может представлять как новые риски, так и новые шансы для российских экспортеров. Роль РЭЦ - это, конечно, способствовать конвертации любой ситуации для российских экспортеров в новые возможности, через наши услуги, а также инструменты государственной поддержки", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, ее цитирует пресс-служба РЭЦ.

При этом в РЭЦ подчеркивают, что активизируют работу с уже имеющимися клиентами и готовы расширить ее в связи с меняющейся ситуацией.

"Российский экспортный центр на фоне развития ситуации с мировой пандемией коронавирусной инфекции готов расширить работу с экспортерами для помощи в разрешении проблем, возникающих из-за возможного разрыва внешнеторговых цепочек в результате введения карантина в целом ряде государств", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом РЭЦ уточняет, что меры государственной поддержки не будут сокращаться, напротив, будет только повышаться эффективность финансовых продуктов.

"Мы понимаем, что экономика испытывает целый ряд шоков, макроэкономические последствия которых пока трудно спрогнозировать. Однако кризисы всегда открывают новые возможности. РЭЦ не только бесперебойно выполняет свои текущие операции по поддержке экспортеров, но и готов активно привлекать новых клиентов, готовых воспользоваться всем арсеналом мер поддержки, которые есть в распоряжении центра", - цитируют Никишину в пресс-службе РЭЦ.

Поддержка малого бизнеса

В Российском экспортном центре подчеркивают, что особое внимание уделяется малым и средним предпринимателям (МСП), работающим на экспорт, им готовы предоставить комплексный финансовый пакет услуг. Речь идет о финансовых продуктах Росэксимбанка (входит в АО "РЭЦ").

"В условиях высоких рисков на рынках мы сделали преимущественный акцент на поддержке предприятий МСП, поскольку именно таким компаниям сложнее всего противостоять глобальным вызовам мировой торговли. В существующих условиях значительно повышается ценность принимаемых государством решений по поддержке экспортеров. Важно, что большинство наших финансовых продуктов уже прошли испытание и зарекомендовали себя среди экспортеров", - говорит зампред правления Росэксимбанка Роман Смагин, его цитирует пресс-служба.

В РЭЦ подчеркивают, что в новых условиях бизнес нуждается не только в низкой стоимости услуг, но и в таких инструментах господдержки, которые просты в использовании и способны быстро начать работать. Росэксимбанк готов идти навстречу и, к примеру, обеспечить получение возврата НДС в течение недели при предоставлении предпринимателем всего семи документов.

Банк также готов финансировать расходы на закупку сырья и комплектующих и покрывать до 80% стоимости экспортного контракта, причем под существующие экспортные контракты кредиты выдаются без твердого обеспечения под 4% годовых в рублях. Доступно также страхование отсрочки платежа, причем этот инструмент распространяется не только на коммерческие, но и на политические риски. Под политическими рисками подразумевается изменение законодательства, невозможность перевода, неплатеж суверенного покупателя, эмбарго, форс-мажор, локальные войны и революции, уточняют в пресс-службе РЭЦ.

Переход выставок в онлайн

По информации РЭЦ, по всему миру в связи с пандемией из соображений безопасности отменили или перенесли около 400 коммерческих выставок. Для Российского экспортного центра выставки являются одним из важных форматов работы - среди отмененных мероприятий есть и те, в которых при поддержке РЭЦ должны были участвовать отечественные экспортеры.

При этом в Российском экспортом центре подчеркивают, что относятся к подобным мерам с пониманием. Более того, реагируя на ситуацию с коронавирусом, РЭЦ перевел на онлайн-формат многие деловые и бизнес-миссии для экспортеров. На Дальнем Востоке запущен пилотный проект по мэтчингу посредством видеоконференции, сообщает пресс-служба РЭЦ.

"Закрытие границ с КНР особенно остро коснулось экспортеров на востоке страны. Поэтому мы оперативно начинаем предлагать им новые форматы по поиску партнеров. Техническая платформа РЭЦ позволяет уже сейчас перевести в цифру большинство проектов, направленных на проведение бизнес-миссий за рубежом", - цитируют в пресс-службе вице-президента РЭЦ Алексея Кожевникова.

Сообщается, что в дальнейшем возможен перевод на онлайн-формат мероприятий всех региональных центров поддержки экспорта, входящих в структуру РЭЦ.

Также РЭЦ планирует открыть call-центр, который позволит консультировать экспортеров по продуктам и услугам центра в удаленном формате и компенсировать недостаток информации по ситуации на международных рынках. Школа экспорта РЭЦ начала переводить ряд своих программ в онлайн-режим и разрабатывать образовательные программы в удаленном формате. Аналитика и актуальная информация по торговым барьерам уже доступна в электронном формате, ее можно получить на сайте РЭЦ в один клик.

Экспорт в Китай возможен

Одним из направлений поддержки экспортеров стало содействие компаниям, поставляющим продукцию в Китай, границу с которым Россия закрыла из-за вспышки коронавируса. В частности, речь идет о российской курятине, которая до сих пор доставлялась в Китай морем, однако поставки этой скоропортящейся продукции морским путем стали затягиваться из-за мер, связанных с пандемией. Было принято решение перевозить эти грузы по железной дороге.

Поставки сухопутным путем были проблематичны из-за отсутствия у Китая необходимой инфраструктуры на границе для приема "холодной" скоропортящейся продукции. При участии РЭЦ решение проблемы было найдено. Российская сторона предложила в порядке исключения проводить контрольные процедуры не на границе, а на станциях назначения (Чунцин и Чэнду), где имеется соответствующая инфраструктура. По этой схеме предполагалось пересекать границу транзитом.

"Китайская таможня согласилась пропустить пилотные контейнеры с куриным мясом из России через сухопутные границы и провести контрольные процедуры на станции назначения. В этой связи сейчас идет подготовка к отправке в Китай по железной дороге первой партии курятины из Московской области, она запланирована на апрель", - сообщает пресс-служба РЭЦ.

Сейчас совместно с логистическими партнерами прорабатывается отправка первой партии курятины, тестовые контейнеры будут отправлены со станции Селятино в Московской области и проследуют в Китай через Казахстан. Отправка намечена на апрель, при этом в РЭЦ подчеркивают, что сроки будут зависеть от ситуации с карантином в Китае, так как в этой стране все еще не работают многие предприятия, склады и терминалы, и российская сторона ждет от китайских партнеров подтверждения приемки груза.

"После того как пилотные контейнеры будут отправлены, пересекут границу и достигнут пункта назначения, мы будем видеть, как происходит доставка, в какие сроки, с каким качеством доставляется скоропортящийся груз по сухопутному маршруту, как происходит досмотр на погранпереходе и как происходят контрольные процедуры на конечной станции. Мы увидим все нюансы новой схемы транспортировки, что следует доработать в технологической цепочке и в контрольных процедурах. После этого мы уже сможем готовить и отправлять полносоставные контейнерные поезда со скоропортящейся продукцией на экспорт", - цитируют в пресс-службе руководителя проекта по развитию экспортной логистики РЭЦ Алевтину Кириллову.

О коронавирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения.