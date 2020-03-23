Utair откроет ежедневный рейс по маршруту Москва - Геленджик

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Utair с 8 апреля начнет выполнять полеты по маршруту Москва - Геленджик. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба авиакомпании.

По данным на сайте аэропорта Геленджик, в настоящее время ежедневных рейсов в Москву из города Геленджик нет.

"С 8 апреля Utair начинает выполнять ежедневные рейсы по маршруту Москва - Геленджик. Вылет туда в 10:45, обратно - в 13:55. Время в пути составит 2 часа 20 минут", - сказано в сообщении.

Рейс будет выполняться на самолете Boeing 737-400 вместимостью до 150 человек.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний", в 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек. По итогам 2018 года ее чистый убыток составил почти 22 млрд рублей против 2,43 млрд чистой прибыли годом ранее. Убыток компании по МСФО за первое полугодие 2019 года составил почти 9,5 млрд рублей против убытка в 5,2 млрд рублей за аналогичный период 2018 года. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК- инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).