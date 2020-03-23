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Распространение коронавируса нового типа

Потанин пожертвовал 1 млрд рублей на поддержку НКО в ситуации с коронавирусом

В Благотворительном фонде Потанина сообщили, что в будущем планируется запуск и других инициатив, которые помогут некоммерческим организациям преодолевать стоящие перед ними вызовы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Глава "Норникеля" Владимир Потанин пожертвовал 1 млрд рублей на поддержку некоммерческих организаций, чтобы помочь им пережить сложный период, связанный с распространением коронавируса. Благотворительный фонд Потанина запустит новые конкурсы для поддержки НКО.

"Дополнительные средства в размере 1 млрд рублей позволяют нам оперативно реагировать на происходящие в нашей стране изменения. В ближайшее время мы запускаем два новых конкурса. Один из них направлен на поддержку организаций, которые вынуждены оперативно адаптироваться к новым условиям деятельности и трансформировать форматы работы. Второй конкурс даст возможность инфраструктурным НКО, оказывающим социальную помощь наиболее уязвимым группам людей, продолжить свою привычную работу в условиях неопределенности", - сказала ТАСС генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева. Она добавила, что в будущем планируется запуск и других инициатив, которые помогут некоммерческим организациям преодолевать стоящие перед ними вызовы.

Фонд запускает грантовый конкурс "Общее дело" для поддержки наиболее уязвимых целевых групп культурной сферы и некоммерческого сектора. Грантовый фонд составит 100 млн рублей и будет направлен на адаптацию к недавним изменениям - НКО социальной сферы и сферы культуры смогут избежать сокращения или прекращения деятельности, переходя в дистанционный режим, разрабатывая мобильные службы, приобретая новое оборудование и используя новейшие технологии.

Конкурс будет проводиться в двух номинациях: "Музеи. Новая форма" и "НКО. Технологии эджайл" и будет объявлен до 25 марта 2020 года. "Размер гранта может достигать 1 млн рублей, преимуществом этого вида поддержки станет оперативное выделение средств без традиционных ограничений на перераспределение. Фонд будет принимать заявки и подводить итоги ежемесячно в течение семи месяцев (с марта по сентябрь 2020 года)", - пояснили в пресс-службе.

Другой грантовый конкурс "Новое измерение" направлен на поддержку тех НКО, которые работают в период эпидемиологического кризиса в сферах наибольшего риска и с наиболее уязвимыми группами - пожилыми гражданами, пациентами психоневрологических интернатов и домов престарелых, бездомными, аудиторией с особенными потребностями и ограниченными возможностями здоровья. Гранты размером до 10 млн рублей можно будет распределить между двумя номинациями конкурса на усмотрение НКО - на поддержку текущей уставной деятельности и создание эндаумента.

Общий грантовый фонд этого конкурса составляет 500 млн рублей. Прием заявок откроется 31 марта 2020 года и будет также проходить по упрощенной процедуре. Грант выделяется на один год с возможностью однократного продления.

Теги
РоссияПотанин, Владимир ОлеговичРаспространение коронавируса нового типа
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