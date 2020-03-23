Источник: первый зампред ВЭБ.РФ Полубояринов возглавил ГТЛК

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Первый зампред - член правления ВЭБ.РФ Михаил Полубояринов покидает с 23 марта госкорпорацию в связи с назначением на должность гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), сообщил ТАСС источник.

Ранее должность гендиректора в ГТЛК занимал Сергей Храмагин.

"С приходом в ВЭБ Шувалова Полубояринов стал частью его команды, которой предстояло решить проблему дефицита ликвидности. Решение этой проблемы лежало на финансовом блоке. Политический вес Шувалова и выстроенная работа команды Полубояринова позволили справиться с этой проблемой. Сегодня объем участия ВЭБа в кредитовании экономики составляет уже несколько сотен миллиардов в год. У ВЭБа и ГТЛК есть точки пересечения, совместный интерес в развитии систем общественного транспорта. Здесь за счет тесной координации можно достичь общего эффекта. У Полубояринова сложились хорошие рабочие отношения с Шуваловым. В этом смысле его приход в ГТЛК создает условия для большей координации ресурсов Минтранса, ГТЛК и ВЭБа для совместной реализации масштабных транспортных проектов", - сказал собеседник агентства, отметив, что Полубояринов перешел в ГТЛК на должность генерального директора.

ТАСС направил запрос в пресс-службу ГТЛК.

В пресс-службе ВЭБ.РФ ТАСС подтвердили уход Полубояринова в связи с переходом на новую работу. "Команда благодарит его за вклад в становление ВЭБ.РФ как института развития. Он отдал нашей организации более 10 лет, в последние годы занимался развитием финансового блока и как руководитель сформировал здесь высокопрофессиональную команду. Желаем Михаилу Игоревичу успехов на новом ответственном посту. Уверены, партнерские отношения между ГТЛК и ВЭБ.РФ продолжат развиваться", - добавили в ВЭБ.РФ.

Полубояринов работал в ВЭБ.РФ с 2009 года, до этого занимал должность заместителя гендиректора "Аэрофлота" по финансам и планированию. В настоящее время он входит в совет директоров авиакомпании.