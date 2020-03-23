Представители конгрессно-выставочной индустрии просят кабмин выделить куратора для отрасли

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Представители конгрессно-выставочной индустрии просят правительство выделить куратора для отрасли среди федеральных органов исполнительной власти. О соответствующем обращении рассказал директор ассоциации "Национальное конгресс-бюро" Алексей Калачев в ходе передачи на канале "Росконгресс-ТВ", посвященной влиянию на отрасль со стороны коронавируса.

"Мы сформировали предложения [по поддержке занятых в индустрии компаний], которые вчера были направлены в адрес правительства РФ. Но дело-то в том, что те меры, которые на сегодняшний день предлагаются со стороны правительства, они, к сожалению, не учитывали интересы целой отрасли. То есть, там не было компаний, которые представляют конгрессно-выставочную индустрию. Там были и проблемы, и решения, которые затрагивают участников туристической отрасли, транспортные компании и другие отрасли. Но, к сожалению, тех, кого представляем мы, в лице нескольких союзов и ассоциаций, там просто не было", - сказал он.

"В принципе, ничего там экстраординарного нет, с точки зрения краткосрочных мер: льготное кредитование, льготное налогообложение, в том числе по социальным выплатам, льготное налогообложение на заработные платы, отсрочка кредитов. Страхование от подобных рисков и угроз - это я уже говорю про долгосрочные меры, безусловно… И вообще в целом, если говорить о долгосрочных предложениях, то очень важно, чтобы у отрасли был куратор. На сегодняшний день его нет. У туризма есть Ростуризм, у нас - у компаний, которые работают в этом сегменте, - к сожалению, нет органа федеральной власти, который бы ратовал за интересы и лоббировал интересы целой отрасли", - перечислил свои предложения Калачев.

Потери отрасли

Как отметил директор, председатель правления фонда Росконгресс Александр Стуглев, ситуация с коронавирусом очень серьезно повлияла на всю событийную экономику. Речь идет о переносе или отмене многих мероприятий. По его мнению, остановка затронет порядка 70% индустрии во всем мире.

"В России, несомненно, тоже это достаточно серьезно влияет на экономику всех предприятий, которые работают в событийной индустрии - и конгрессной, и выставочной. Как производная, конечно, это весь сектор, обеспечивающий процессы проведения мероприятий - и больших, и малых", - сказал он. Все это, по словам Стуглева, влияет и на малый, и на средний, и на крупный бизнес.

Согласно оценке президента Российского союза выставок и ярмарок, генерального директора "ЭкспоФорум-Интернэшнл" Сергея Воронкова, конгрессно-выставочная отрасль без мультипликативного эффекта в России составляет 3,4 трлн рублей, что соответствует 3% ВВП РФ. "Если еще добавить доходы всей индустрии гостеприимства, то я думаю, что будет под 5%… В результате ограничивающих мер мы прогнозируем, что отменится или перенесется более 300 мероприятий. Это может составить прямой и косвенный ущерб более 50 млрд рублей для РФ, и может сократиться до 140 тыс. количество рабочих мест постоянных и временных", - считает эксперт.

Воронков отметил, что в сложившихся условиях отрасль будет работать удаленно, будет развивать онлайн-форматы. Но онлайн-форматы не являются альтернативой общению, считает он. "Более того, если мы посмотрим тренд, то развитие диджитализации и количество и интенсивность контактов в виртуальной сфере прямо пропорционациональны количеству мероприятий, связанных с живым общением", - подчеркнул глава союза выставок и ярмарок.