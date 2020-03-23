В Минфине не обсуждают помощь нефтяным компаниям в связи с падением цен на нефть

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Нефтяники могут выплатить государству в 2020 году до 700 млрд рублей из-за падения цен нефти в рамках работы демпфирующего механизма к обратному акцизу на нефть. Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Да, нефтяные компании уже платят государству. В прошлом месяце 7 млрд [рублей]. По этому месяцу должны будут заплатить в апреле, - сказал он. - При цене нефти порядка $25-30 за баррель они должны выплатить порядка 700 млрд рублей в год".

При этом помощь нефтяным компаниям в связи с падением цен на нефть не обсуждается, отметил Сазанов. "Нефтяным компаниям? Нет. Они должны помогать государству", - заявил замглавы Минфина.