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В Минфине не обсуждают помощь нефтяным компаниям в связи с падением цен на нефть

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что нефтяные компании должны помогать государству

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Нефтяники могут выплатить государству в 2020 году до 700 млрд рублей из-за падения цен нефти в рамках работы демпфирующего механизма к обратному акцизу на нефть. Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Да, нефтяные компании уже платят государству. В прошлом месяце 7 млрд [рублей]. По этому месяцу должны будут заплатить в апреле, - сказал он. - При цене нефти порядка $25-30 за баррель они должны выплатить порядка 700 млрд рублей в год".

При этом помощь нефтяным компаниям в связи с падением цен на нефть не обсуждается, отметил Сазанов. "Нефтяным компаниям? Нет. Они должны помогать государству", - заявил замглавы Минфина.

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Источник: правительство приняло решение не останавливать работу системы "Платон"
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