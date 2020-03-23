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Распространение коронавируса нового типа

Операторы связи прорабатывают вопрос отслеживания контактов больных коронавирусом

В частности, в пресс-службе "Мегафона" рассказали, что создание подобной системы технологически возможно

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Мобильные операторы "Мегафон" и "Билайн" прорабатывают вопрос о создании системы отслеживания людей, которые контактировали с больными коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в компаниях в понедельник.

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Ранее по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции Минкомсвязи было поручено к 27 марта разработать систему отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными коронавирусом, на основании сведений мобильных операторов о геолокации. Система должна будет оповещать граждан о факте контакта с таким лицом путем рассылки сообщений в целях информирования их о необходимости самоизоляции, а также направлять данную информацию в оперативные штабы субъектов РФ.

В пресс-службе "Мегафона" рассказали о том, что создание подобной системы технологически возможно. Например, в 2019 году оператор для поискового отряда "Лиза Алерт" реализовал похожий проект, в рамках которого СМС-сообщения о пропавшем человеке отправляются тем лицам, которые находились рядом с ним в определенном месте и могли его видеть. "Аналогичные решения также используются МЧС для предупреждения абонентов мобильной связи о чрезвычайных ситуациях", - добавили там.

Однако, отмечает представитель "Мегафона", механизм реализации предлагаемого Минкомсвязи проекта пока до конца не понятен, в связи с чем могут потребоваться изменения в нормативном поле.

В пресс-службе "Билайна" отметили лишь, что прорабатывают задачу создания подобной системы, в МТС и Tele2 воздержались от комментариев.

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