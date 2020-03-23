Источник: власти РФ не будут приостанавливать систему "Платон" из-за коронавируса

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Правительство РФ решило не приостанавливать работу системы по взиманию платы за проезд большегрузов "Платон" на фоне эпидемии коронавируса. Обсуждение вопроса состоялось 20 марта в правительстве под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к обсуждению.

"Вопрос о приостановке системы "Платон" был отвергнут [во время обсуждения]. Система является источником достоверной и юридически значимой статистики для контроля и мониторинга грузоперевозок во время пандемии коронавируса", - сказал собеседник агентства.

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) и Союз транспортников России направили в правительство совместное письмо с просьбой рассмотреть пакет мер поддержки автомобильных перевозчиков, в том числе приостановку системы "Платон".