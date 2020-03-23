Кудрин: сокращения расходов бюджета не будет при любом варианте развития экономики

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Сокращения расходов бюджета РФ в 2020 году не будет при любом варианте развития экономики, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Я думаю, в любом варианте, скорее всего, у нас не будет расходов в 2020 году меньше, чем запланировано. Просто будет более серьезное перераспределение внутри этих расходов", - заявил он, отвечая на вопросы сенаторов в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Кудрин отметил, что секвестр предполагает равномерное сокращение всех статей в связи с недополучением доходов бюджета. "Так вот в данном случае это не будет формально даже секвестр. То есть объем расходов сохранится, но будет более целенаправленно перераспределен между приоритетами", - подчеркнул Кудрин.

В этой связи он указал на то, что правительство получило поручение еще раз рассмотреть приоритеты внутри федерального бюджета. "Видимо, есть уже более серьезные сценарии развития", - предположил он.

Кудрин считает сбалансированными действия ЦБ в настоящее время. "Да, я считаю, что сейчас действия ЦБ вполне рациональны", - сказал Кудрин журналистам.

Расходование средств ФНБ на инфраструктурные проекты придется отложить, считает Кудрин. "Пока да, я думаю, что да", - сказал он.