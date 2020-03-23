{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Кудрин: сокращения расходов бюджета не будет при любом варианте развития экономики

Глава Счетной палаты считает сбалансированными действия ЦБ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Сокращения расходов бюджета РФ в 2020 году не будет при любом варианте развития экономики, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Я думаю, в любом варианте, скорее всего, у нас не будет расходов в 2020 году меньше, чем запланировано. Просто будет более серьезное перераспределение внутри этих расходов", - заявил он, отвечая на вопросы сенаторов в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Кудрин отметил, что секвестр предполагает равномерное сокращение всех статей в связи с недополучением доходов бюджета. "Так вот в данном случае это не будет формально даже секвестр. То есть объем расходов сохранится, но будет более целенаправленно перераспределен между приоритетами", - подчеркнул Кудрин.

В этой связи он указал на то, что правительство получило поручение еще раз рассмотреть приоритеты внутри федерального бюджета. "Видимо, есть уже более серьезные сценарии развития", - предположил он.

Кудрин считает сбалансированными действия ЦБ в настоящее время. "Да, я считаю, что сейчас действия ЦБ вполне рациональны", - сказал Кудрин журналистам.

Расходование средств ФНБ на инфраструктурные проекты придется отложить, считает Кудрин. "Пока да, я думаю, что да", - сказал он.

Теги
РоссияКудрин, Алексей Леонидович
Реклама на ТАСС
Первый зампредседателя ВЭБ.РФ Михаил Полубояринов возглавит ГТЛК
Ранее должность гендиректора в Государственной транспортной лизинговой компании занимал Сергей Храмагин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС