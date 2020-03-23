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В Северной Осетии осенью построят мясоперерабатывающий завод

Там планируется выпускать все виды колбасных изделий, мясные деликатесы, а также реализовать фарш и разделанное мясо

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 марта. /ТАСС/. Перерабатывающий мясной завод появится в селении Ир Пригородного района Северной Осетии осенью 2020 года, сообщил в понедельник ТАСС руководитель инвестиционного проекта СППК "Агро Юг" Руслан Цагараев.

"Уже осенью этого года в селе Ир заработает мясоперерабатывающий завод с возможностью выпуска продукции на 5 тыс. т. Предприятие строится на территории в 1,2 тыс. кв. метров, землю безвозмездно предоставили власти Пригородного района для реализации инвестпроекта. Это хороший пример государственно-частного партнерства в реализации подобных проектов", - сказал он.

На заводе планируется выпускать все виды колбасных изделий, мясные деликатесы, а также реализовать фарш и разделанное мясо. В перспективе планируется запустить производство замороженной продукции. Мясо будет поступать на завод от местных фермеров.

Поставки, помимо республиканских магазинов и рынков, будут вестись по Северному Кавказу. Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры с федеральными торговыми сетями.

В состав кооператива "Агро Юг", созданного в 2016 году, входят четыре общества с ограниченной ответственностью, один кооператив, 20 личных подсобных хозяйств и пять крестьянско-фермерских хозяйств.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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