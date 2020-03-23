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Счетная палата отменяет все новые проверки до 1 июня

Счетная палата отменяет все новые проверки до 1 июня - Кудрин.

Новость дополняется. 

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Кудрин: сокращения расходов бюджета не будет при любом варианте развития экономики
Глава Счетной палаты считает сбалансированными действия ЦБ
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