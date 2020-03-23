Почта банк ждет увеличения попыток атак хакеров из-за перехода сотрудников на удаленку

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Почта банк ожидает увеличения попыток хакерских атак на системы кредитной организации в связи с переходом части сотрудников на удаленную работу. Об этом ТАСС сообщил глава банка Дмитрий Руденко.

"Пока мы не видим этого, но готовимся, конечно. Удаленная работа есть удаленная работа, точек больше стало распределенных. Но мы многие вещи умели делать, например, распределенный колл-центр у нас был", - сказал он.

На прошлой неделе вице-президент, директор по персоналу Почта банка Юлия Бородай сообщила ТАСС, что часть сотрудников, работающих в Москве, были переведены на удаленный формат работы из-за ситуации с коронавирусом.