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Распространение коронавируса нового типа

Почта банк ждет увеличения попыток атак хакеров из-за перехода сотрудников на удаленку

В банке пояснили, что стало больше распределенных точек

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Почта банк ожидает увеличения попыток хакерских атак на системы кредитной организации в связи с переходом части сотрудников на удаленную работу. Об этом ТАСС сообщил глава банка Дмитрий Руденко.

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"Пока мы не видим этого, но готовимся, конечно. Удаленная работа есть удаленная работа, точек больше стало распределенных. Но мы многие вещи умели делать, например, распределенный колл-центр у нас был", - сказал он.

На прошлой неделе вице-президент, директор по персоналу Почта банка Юлия Бородай сообщила ТАСС, что часть сотрудников, работающих в Москве, были переведены на удаленный формат работы из-за ситуации с коронавирусом.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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