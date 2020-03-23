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Зампред СФ: срок отчетности кабмина об исполнении бюджета может быть сокращен с 2022 года

Сенаторы согласовали со Счетной палатой соответствующую дорожную карту

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Сенаторы согласовали со Счетной палатой дорожную карту по сокращению с 2022 года сроков представления в парламент годовых отчетов об исполнении правительством федерального бюджета, заявил в понедельник вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

"Хочу вам доложить, что мы согласовали дорожную карту [со Счетной палатой]. Надеюсь, что уже с 2022 года мы будем уже по-другому, с другими сроками рассматривать исполнение федерального бюджета", - сказал Журавлев.

Ранее первый заместитель главы комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявил, что комитет планирует подготовить законопроект по представлению в парламент годовых отчетов об исполнении правительством бюджета до конца весенней сессии, а не в осеннюю сессию, как это происходит сейчас. По его словам, предложение о переносе сроков было инициировано спикером СФ Валентиной Матвиенко и направлено на усиление роли парламента в бюджетном процессе.

Как объяснял Рябухин, перенос сроков предоставления отчета об исполнении бюджета даст депутатам и сенаторам возможность более глубоко проработать замечания и предложения, а затем сверить их с заключением Счетной палаты в сентябре. Как добавил сенатор, инициатива продиктована необходимостью повышения эффективности мониторинга целевого расходования бюджетных средств на реализацию нацпроектов.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияРябухин, Сергей НиколаевичЖуравлев, Николай Андреевич
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