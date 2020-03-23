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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Эксперты опасаются, что мировые рынки акций еще не достигли дна

Введенные во многих странах карантинные меры, которые провоцируют спад производства, сулят еще больший удар по торговым площадкам в будущем, считают аналитики
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© EPA-EFE/JEON HEON-KYUN

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Мировые фондовые рынки, не исключая российский, начали неделю с уже привычного снижения. Введенные во многих странах карантинные меры, которые провоцируют спад производства, сулят еще больший удар по торговым площадкам в будущем, полагают опрошенные ТАСС эксперты.

Причины отрицательной динамики рынков прежние - распространение коронавируса и обвал нефтяных котировок. Стоимость майского фьючерса на Brent на лондонской бирже ICE снижается на 3,04%, до 26,16 доллара за баррель. Минувшей ночью она падала почти до $25.

Это серьезно влияет на российские индексы: по состоянию на 15:00 мск индекс Мосбиржи снижается на 1,6%, до 2294,2 пункта, РТС - на 2,14%, до 904,6 пункта, следует из данных торгов. На открытии они рухнули на 4-6%. Курсы доллара и евро к рублю на Московской бирже вновь растут - на 0,18% и 1,02% соответственно, до 80,07 и 86,27 рубля. Существенное падение демонстрируют акции компаний топливно-энергетического сектора, таких как "Роснефть", "Татнефть", "Газпром нефть", "Новатэк" и других.

Специалисты не ждут позитивной экономической статистики на этой неделе, а меры по борьбе с коронавирусом обещают еще более серьезный спад производства, так что можно говорить, что рынки пока не достигли дна. С другой стороны, обнадежить инвесторов могут новости о пакете мер поддержки экономики, который обсуждается в США. К тому же они ждут действий от игроков на мировом рынке нефти.

Что пугает

Российский рынок акций реагирует на ухудшение настроений за рубежом и возвращение котировок Brent в район $25 за баррель, говорит финансовый аналитик "БКС премьер" Сергей Дейнека. Негативный информационный фон и снижение деловой активности из-за чрезвычайных мер по борьбе с пандемией также оказывают давление на рисковые активы и валюты развивающихся стран, отмечает он.

В числе мер, оказывающих влияние на деловую активность, директор аналитического департамента ИК "Велес капитал" Иван Манаенко называет закрытие границ США с Мексикой и Канадой (кроме особых случаев) и карантин в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Иллинойс. В Москве меры также ужесточают, что ослабляет потенциал экономического роста, добавляет аналитик ИК "Фридом финанс" Евгений Миронюк.

По словам аналитика ГК "Финам" Сергея Дроздова, мировая экономика уже, по сути, погружается в рецессию, а инвесторы боятся, что фондовые рынки планеты еще не нащупали дно. Не радует инвесторов и то, что Конгресс США не утвердил пакет фискальных мер по поддержке американской экономики на $2 трлн, полагает Дроздов (теперь предстоит повторное голосование).

Чего ждут

Основное внимание в ближайшие дни будет приковано к "вирусному" новостному фону, сигналам от регуляторов и крупнейших экспортеров нефти, а также статистическим данным, прогнозирует Дейнека.

"Ждать чего-либо позитивного от статистики не стоит - понятно, что экономика замедляется, да еще данные выходят с задержкой", - говорит директор аналитического департамента ИК "Велес Капитал" Иван Манаенко. Поэтому инвесторы ждут новостей с рынка нефти, уверен он.

Позитивными могут оказаться сообщения о ходе переговоров США со странами ОПЕК. "Намеки на это появились на прошлой неделе, и в таком случае рынок может решить, что ценовая война может и не будет идти до "победного конца", а удастся договориться, включив в коалицию большее число стран", - поясняет директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Другой хорошей новостью может стать утверждение пакета фискальных мер в США, говорит он. "В отличие от монетарных мер стимулирования, которые уже были отработаны в прошлый кризис, фискальные стимулы предполагаемого необходимого объема еще не предоставлялись", - подчеркивает эксперт.

Во вторник в Германии, Великобритании и США выйдут предварительные производственные индексы PMI за март, а в четверг станет известен общий объем программы количественного смягчения Банка Англии. В "БКС премьер" напомнили, что на 26 марта намечена и публикация оценки ВВП США за четвертый квартал 2019 года. Другим важным фактором для рынков на этой неделе станет выход статистики по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах. Плохие данные могут привести к новым волнам распродаж на рынках, считает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Что будет с индексами и рублем

Индекс Мосбиржи в середине прошлой недели уже пытался пробить вниз уровень 2100 пунктов, и если котировки Brent не продемонстрируют восходящую динамику, падение показателя может усилиться, считает Миронюк.

Поддержкой для индекса Мосбиржи выступят уровни 2073-2000 пунктов, РТС может протестировать локальный минимум в 808 пунктов, считают в ИК "Фридом финанс". Доллар будет торговаться в диапазоне 79,28-81,97 рубля, ожидают в компании.

"БКС премьер" прогнозирует, что индекс Мосбиржи в конце недели окажется в диапазоне 2120-2320 пунктов, доллар - 79-82 рубля, евро - 84-88. В ГК "Финам" прогнозируют диапазон для индекса Мосбирже в 2020-2300 пунктов, а для пары "рубль - доллар" - 76-86 рублей.

ИК "Велес Капитал" ожидает, что индекс Мосбиржи продолжит понемногу скатываться в район 2100 пунктов. В Промсвязьбанке также прогнозируют, что показатель будет падать с риском уйти в диапазон 1800-2000 пунктов.

Теги
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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