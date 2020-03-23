Машины с лекарствами и товарами первой необходимости на границе обслуживают первыми

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Транспортные средства международной перевозки с лекарствами и товарами первой необходимости в пунктах пропуска обслуживаются в первую очередь. Об этом ТАСС сообщил представитель ФТС России.

"Транспортные средства международной перевозки, перевозящие товары первой необходимости и лекарства, в пунктах пропуска обслуживаются в первую очередь", - отметил представитель ФТС.

По его словам, электронные декларации на данные категории товаров оформляются в центрах электронного декларирования в приоритетном порядке наиболее квалифицированными инспекторами.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что зеленый коридор вводится на поставки товаров первой необходимости в Россию с 20 марта.