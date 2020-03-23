{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Хайнане начали страховать кокосовые пальмы для развития сельского хозяйства

Страховая сумма на каждое растение не может превышать $14

ХАЙКОУ, 23 марта. /ТАСС/. Страховые компании Хайнаня начали выдавать полисы на кокосовые и бетелевые пальмы, а также каучуконосные растения. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Первые подобные полисы на саженцы кокосовых пальм были выданы плантациям в уездах Ваньнин и Вэньчан. Эти документы оговаривают вид саженцев, расходы на их выращивание, а также издержки при управлении и обеспечении охраны плантации. Страховая сумма на каждое растение не может превышать 100 юаней (около $14).

Страховка покрывает гибель растений в результате ударов молнии, ливней, паводков, ураганов, града, морозов, засухи, провалов грунта, обрушений, землетрясений и даже взрывов, а также других факторов, в числе которых и нашествие насекомых-вредителей. Однако страхователь не будет возмещать ущерб, если на плантации погибло более 8% растений.

Кокос является одним из важнейших видов продукции сельского хозяйства Хайнаня. В настоящее время общая площадь плантаций кокосовых пальм в регионе составляет около 35,3 тыс. га, что составляет около 98% от общенационального показателя Китая. В настоящее время на Хайнане каждый год выращивают около 223 млн кокосов.

Теги
КитайХайнань
Реклама на ТАСС
В АКОРТ заявили о выросших ценах на товары для ретейлеров
Торговые сети пообещали сдерживать цены в интересах покупателей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС