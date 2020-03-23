На Хайнане начали страховать кокосовые пальмы для развития сельского хозяйства

ХАЙКОУ, 23 марта. /ТАСС/. Страховые компании Хайнаня начали выдавать полисы на кокосовые и бетелевые пальмы, а также каучуконосные растения. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Первые подобные полисы на саженцы кокосовых пальм были выданы плантациям в уездах Ваньнин и Вэньчан. Эти документы оговаривают вид саженцев, расходы на их выращивание, а также издержки при управлении и обеспечении охраны плантации. Страховая сумма на каждое растение не может превышать 100 юаней (около $14).

Страховка покрывает гибель растений в результате ударов молнии, ливней, паводков, ураганов, града, морозов, засухи, провалов грунта, обрушений, землетрясений и даже взрывов, а также других факторов, в числе которых и нашествие насекомых-вредителей. Однако страхователь не будет возмещать ущерб, если на плантации погибло более 8% растений.

Кокос является одним из важнейших видов продукции сельского хозяйства Хайнаня. В настоящее время общая площадь плантаций кокосовых пальм в регионе составляет около 35,3 тыс. га, что составляет около 98% от общенационального показателя Китая. В настоящее время на Хайнане каждый год выращивают около 223 млн кокосов.