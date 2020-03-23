В Ozon сообщили о росте спроса на товары для ремонта в Петербурге на фоне коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Продажи товаров для ремонта в Петербурге за неделю выросли на 286%. Об этом говорится в исследовании e-commerce лаборатории клиентского опыта Ozon на основе анализа более чем миллиона заказов.

"Судя по тому, что средненедельные продажи товаров для ремонта за последние семь дней выросли на 286%, время в самоизоляции жители Петербурга решили потратить на небольшие ремонтные работы: чаще всего покупают наборы инструментов и лазерные уровни - видимо, наконец появилось время повесить ту самую полочку или картину, которые уже давно ждут своего часа", - отмечается в исследовании.

Также вырос спрос на подписки на игры и онлайн-кинотеатры (на 190% по сравнению с обычным показателем), настольные игры (на 140%), товары для хобби и творчества, а также книги (на 110% и 100% соответственно). Кроме того, жители Петербурга стали в полтора раза чаще покупать аксессуары для домашних тренировок.

Аналитики связывают это с уменьшением социальной активности петербуржцев. Как правило, весной они больше времени проводят на улице, но на фоне распространения коронавируса и мер по борьбе с ним (в частности, запрета на проведение массовых мероприятий с числом участников более 50) сейчас куда чаще остаются дома, поясняют специалисты.