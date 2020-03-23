ТПП выдала первые сертификаты бизнесу о подтверждении форс-мажора

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России выдала первые семь сертификатов компаниям о подтверждении форс-мажорных обстоятельств, в ближайшее время ожидается рост подобных обращений, сообщил в понедельник ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов 17 марта сообщил, что правительство РФ ввело режим "форс-мажора" в случае неисполнения контрактов из-за пандемии коронавируса. Он уточнял, что неприменение штрафных санкций пока будет действовать только в двух случаях: нарушение государственных контрактов и неисполнение валютных контрактов нерезидентами в случае, если это связано с коронавирусом. По внешнеторговым контрактам российских компаний именно ТПП занимается выдачей сертификатов, подтверждающих форс-мажорные обстоятельства. Подобные заявки палата начала собирать с 18 марта через горячую линию.

"С 18 марта по 23 марта (на начало дня) поступило 420 обращений от бизнеса на горячую линию. На все вопросы даны исчерпывающие ответы. Самые важные для бизнеса вопросы и ответы обрабатываются, и в ближайшее время мы начнем размещать их в разделе горячей линии на сайте нашей организации. По обстоятельствам непреодолимой силы выдано пока немного сертификатов - семь", - сказал он.

Катырин пояснил, что такое небольшое число связано с несколькими факторами. "Во-первых, компании стали обращаться по форс-мажору совсем недавно, мы ожидаем роста обращений в ближайшее время. Во-вторых, подавляющее количество обращений никакого отношения к форс-мажору не имеет. Очень многие звонят и сообщают, например, следующее: наш ресторанный бизнес из-за практически полного отсутствия в условиях карантина посетителей несет убытки, платить аренду нечем, просим выдать сертификат об обстоятельствах непреодолимой силы", - пояснил собеседник ТАСС.

Он отметил, что ТПП свидетельствует в качестве форс-мажора, причем исключительно по внешнеторговым контрактам, не пандемию коронавируса как таковую. Как обстоятельства непреодолимой силы, по его словам, палата свидетельствует те ограничительные или иные специальные меры, которые принимает правительство на территории России, если из-за них российская компания не может выполнить свои контрактные обязательства перед иностранным партнером.

"Например, товар не может уйти в Китай из-за закрытия пропускных пунктов - компания имеет право получить сертификат. Точно так же поступают наши китайские партнеры в случае, если меры китайского правительства препятствуют исполнению договорных обязательств китайскими компаниями, в том числе и перед российскими организациями", - пояснил Катырин.

Внутренние договора

Глава палаты добавил, что по поводу возникшего форс-мажора внутренних договоров между российским субъектами предпринимательской деятельности следует обращаться в территориальные палаты - всем им ТПП РФ поручила организовать выдачу необходимых документов в соответствии с методическими рекомендациями.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.