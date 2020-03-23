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Распространение коронавируса нового типа

На Хайнане запущена программа восстановления туризма после вспышки коронавируса

Первоочередное внимание будет уделяться поддержке зарегистрированных на острове турагентств и отелей

ХАЙКОУ /Китай/, 23 марта. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань запустили программу поддержки индустрии туризма, чтобы снизить негативное воздействие на нее последствий вспышки нового коронавируса. Об этом сообщает в понедельник местный информационный ресурс "Наньхайван".

Правительство провинции, указывается в материале, намерено выделить по меньшей мере 150 млн юаней (около $21 млн) для поддержки работающих на острове туристических компаний. Разработанная программа включает принятие порядка 30 мер по шести направлениям. В их числе, в частности, усиление финансовой поддержки и стимулирование потребления в туристической сфере, а также продвижение туристического потенциала провинции на международной арене, сообщил заместитель руководителя хайнаньского Управления по делам туризма, культуры, радио, телевидения и спорта Лю Чэн.

Программой предусмотрено дальнейшее упрощение правил, связанных с приобретением товаров в магазинах беспошлинной торговли, и наращивание продаж соответствующей необлагаемой налогом продукции по каналам электронной торговли. Первоочередное внимание будет уделяться поддержке зарегистрированных на Хайнане туристических агентств, отелей и компаний, связанных с круизным и яхтенным бизнесом.

Властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления" к 2025 году. Китайский остров нередко называют Восточными Гавайями - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из разных уголков мира.

Теги
КитайХайнаньРаспространение коронавируса нового типа
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