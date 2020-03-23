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Независимые АЗС попросили правительство о льготах из-за снижения спроса на топливо

Содействие со стороны государства позволит не только не допустить спекулятивный рост цен, но и обеспечит своевременное снабжение, уверены в "Независимом топливном союзе"
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. "Независимый топливный союз", представляющий интересы ряда независимых АЗС и трейдеров, обратился в правительство с просьбой предоставить участникам топливного рынка ряд послаблений, в том числе налоговых. Из-за коронавируса и ограничительных мер спрос на топливо снижается, говорится в обращении организации.

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"Бензин, газомоторное и дизельное топливо являются стратегически значимым продуктом потребительского и оптового рынка, обеспечивающим в том числе бесперебойные грузоперевозки товаров первой необходимости, к которым в том числе относятся продукты питания и лекарственные средства. Содействие со стороны государства предприятиям, осуществляющим деятельность в сферах нефтепереработки, перевозок, хранения и розничной реализации топлива, позволит не только не допустить спекулятивный рост цен, но и обеспечит своевременное снабжение в условиях разворачивающейся пандемии и падения потребительского спроса", - говорится в письме НТС, направленном на имя председателя правительства Михаила Мишустина 20 марта.

По мнению ассоциации, предприятия топливного рынка находятся в группе риска из-за падения цен нефти и ограничительных мер, которые власти предпринимают, чтобы остановить распространение коронавируса. Спрос на топливо падает, пишут они, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.

Так, НТС просит приостановить действие демпфирующего механизма до конца 2020 года с возможностью пролонгации вплоть до нормализации ситуации на мировом рынке. Также они просят приостановить действие системы "Платон", объявить амнистию для АЗС, перевозчиков топлива и НПЗ, "по вопросам касающихся административных штрафов выписанных на основании проверок и решений контрольно-надзорных и правоохранительных органов, а также введение моратория на налоговые проверки предприятий сбытовой инфраструктуры".

При этом в "Российском топливном союзе", который объединяет гораздо большее количество участников рынка АЗС, эту позицию НТС не разделили, пояснив, что сейчас розничный рынок находится в оптимальных условиях и не нуждается в дополнительной поддержке.

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