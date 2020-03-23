Министры финансов G20 выступили за разработку общей стратегии из-за коронавируса

ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Министры финансов Группы двадцати (G20) согласились с необходимостью выработки общей стратегии по выходу из кризиса, вызванного распространением коронавируса. Об этом сообщил в понедельник министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

"Видеоконференция министров G20: подтверждение серьезного экономического воздействия санитарного кризиса на мировой рост, финансовая поддержка развивающихся стран, подготовка общей стратегии по преодолению кризиса", - написал он в своем Twitter.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в конце 2019 года в центре Китая, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.