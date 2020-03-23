Независимые АЗС предлагают вернуть продажу алкоголя на заправках

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. "Российский топливный союз", который объединяет независимые АЗС, готовит ряд предложений правительству в условиях распространения коронавируса. В том числе союз предлагает вернуть продажу алкоголя на АЗС, чтобы автомобилисты могли купить все в одном месте. Об этом ТАСС сказал президент союза Евгений Аркуша.

"Мы просим вернуться к вопросу продажи алкоголя на АЗС, потому что мы видим, что сейчас происходит - закрытие торговых центров. Конечно, было бы неплохо (автомобилистам) все в одном месте купить", - сказал он.

"У нас готовится несколько обращений, одно из них мы сегодня отправили, мы не просим помощи. И, честно говоря, просить помощь нам не совсем корректно. У нас более - менее все нормально", - подчеркнул он.