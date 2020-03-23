Правительство разрешило Ростеху продажу за рубеж уникального изумруда весом 1 кг

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Правительство РФ разрешило Ростеху экспорт уникального изумруда весом в 1 кг. Соответствующее распоряжение 20 марта подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как уточнили ТАСС в Ростехе, речь идет об изумруде "Губернаторский".

"Разрешить Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" экспорт уникального штуфа (сросток крупных кристаллов - прим. ТАСС) природного изумруда (2 сорт, 1 цвет) массой 1010 граммов", - говорится в распоряжении.

В Ростехе ТАСС подтвердили, что получили разрешение на продажу изумруда "Губернаторский", найденного в 2013 году на Мариинском прииске. "Характеристики этого камня уникальны. К изумруду есть большой интерес со стороны потенциальных покупателей из ряда стран", - сообщили в госкорпорации.

Год назад гендиректор "Мариинского прииска" Евгений Василевский сообщал ТАСС, что компания планирует выставить на торги изумруд осенью 2019 г, начальная стоимость камня составит 20 млн рублей.

Длина уникального кристалла составляет 14 см, ширина - 7 см. За глубокий темно-зеленый цвет специалисты отнесли минерал по характеристикам к первому сорту (высшая категория), по прозрачности - ко второму.

Мариинский прииск Ростеха - предприятие, созданное на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения, единственного в Европе и одного из трех в мире. Здесь добывают бериллий, изумруды, хризоберилл, фенакит, александриты, флогопит, литий, рубидий и цезий. Ежегодно Мариинский прииск перерабатывает 94 тысячи тонн руды и добывает 150 кг изумрудов, 15 кг александритов, более 5 тонн бериллов.