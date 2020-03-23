В Минэкономразвития заявили о росте годовых темпов ВВП РФ в феврале до 2,9%

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Темпы роста ВВП России в феврале ускорились до 2,9% в годовом выражении с 1,7% в январе, с начала года рост составил 2,3%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина деловой активности. Март 2020 года".

При этом ведомство пересмотрело оценку роста ВВП РФ в январе до 1,7% с 1,6%.

"В феврале 2020 года рост ВВП, по оценке Минэкономразвития России, ускорился до 2,9% в годовом выражении после 1,7% в январе. С начала года темп роста ВВП оценивается на уровне 2,3% в годовом выражении", - отмечается в обзоре.