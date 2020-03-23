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Россельхознадзор ввел запрет на экспорт всех видов круп

Запрет введен с 20 марта сроком на 10 дней

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор вводит временные ограничения на экспорт всех видов крупяной продукции с 20 марта сроком на 10 дней. Об этом говорится в письме заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене территориальным органам ведомства, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на 10 дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ", - говорится в документе.

23 марта премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 25 марта подготовить предложения о целесообразности ограничения экспорта лекарств, продуктов и товаров первой необходимости, а также профильным министерствам представить предложения об ограничении экспорта по группам товаров.

17 марта первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил о том, что власти готовы ввести ограничения на экспорт из России продуктов первой необходимости, но пока такой необходимости нет.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияБелоусов, Андрей Рэмович
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