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Распространение коронавируса нового типа

Крупнейшие банки РФ готовы предоставить кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

В числе готовых пойти на это - Альфа-банк, МКБ, ВТБ, Промсвязьбанк

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Крупнейшие российские банки рассматривают варианты помощи клиентам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию в условиях пандемии коронавируса. В числе таким мер могут быть отсрочки платежей по кредитам и реструктуризация задолженности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службах кредитных организаций.

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"Альфа-банк планирует ввести кредитные каникулы для клиентов, утративших возможность погашать кредиты из-за коронавируса", - сообщили агентству в пресс-службе банка.

Также поддержать своих клиентов готов Московский кредитный банк (МКБ). "МКБ разработал ряд мер, направленных на помощь клиентам в связи с эпидемиологической ситуацией, а именно: перенос даты платежа, отмена штрафов для клиентов, с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Также банк будет рассматривать в индивидуальном порядке обращения клиентов, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации", - говорится в ответе банка на запрос ТАСС.

В пресс-службе Росбанка сообщили, что кредитная организация будет индивидуально рассматривать каждое обращение в случае соответствующего запроса от клиентов.

Предоставить кредитные каникулы сроком до двух месяцев и реструктурировать задолженность также готов Промсвязьбанк (ПСБ). При этом глава розничного блока ПСБ Сергей Малышев, слова которого приводятся в пресс-релизе, рекомендовал клиентам посещать отделения банка только при крайней необходимости и пользоваться удаленными каналами обслуживания.

В банке ВТБ заявили, что отсрочка платежей по кредитам может быть предоставлена на срок до трех месяцев. "ВТБ готов индивидуально рассматривать обращения клиентов, оказавшихся в сложном финансовом положении в связи с коронавирусом. Среди таких мер - отсрочка платежа по кредитным продуктам клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска. Кредитные каникулы могут быть предоставлены на срок до трех месяцев", - указано в сообщении банка.

В ВТБ отметили, что это "собственная инициатива банка в дополнение к программам, действующим в рамках законодательства РФ, таким, например, как ипотечные каникулы". Детали и сроки запуска инициативы будут объявлены банком до конца марта.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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