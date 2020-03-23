"Пассажиравтотранс" Петербурга приобретет 140 автобусов в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Автобусный перевозчик Санкт-Петербурга "Пассажиравтотранс" закупит 60 газовых и 80 дизельных автобусов в 2020 году за 2,5 млрд рублей, из них около 2 млрд рублей составят вложения из городского бюджета. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе компании.

"Пассажиравтотранс" приобретет 140 автобусов в рамках программы обновления подвижного состава. Порядка 2 млрд рублей будет выделено из городского бюджета и 534 млн рублей - из собственных средств предприятия. 30 автобусов из 140 будут закуплены за счет собственных средств предприятия, для дальнейшего расширения парка экологичного транспорта 60 новых автобусов будут работать на метане. Подвижной состав прибудет в Петербург партиями, с августа по декабрь текущего года", - говорится в сообщении.

Двадцать пять автобусов будут двухсекционными, вместимостью не менее 163 пассажиров. Обязательным требованием для всего транспорта остаются низкий пол, приспособленность для маломобильных пассажиров, оборудование для бесконтактной оплаты проезда и зарядные устройства для телефонов.

Парк "Пассажиравтотранса" включает около 1,9 тыс. автобусов, из которых более 1,7 тыс. работают на дизельном топливе и 163 - на метане.