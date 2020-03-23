Кудрин назвал нынешний кризис нестандартным

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает нынешний кризис нестандартным, поэтому предсказать его последствия сейчас затруднительно.

"Данный кризис - он нестандартный, он не по экономическим законам протекает. Это не циклический, не долговой [кризис]. Поскольку даже успешные, платежеспособные компании вынуждены останавливать свои производства, просто чтобы не заразить или ограничить заражение своих сотрудников. Это другая совершенно причина, нарушаются цепочки поставок непредсказуемо", - пояснил Кудрин журналистам.

"Поэтому сегодня трудно предсказать окончательные последствия данного кризиса", - резюмировал он.