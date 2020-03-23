FT: Британия планирует привлечь Amazon к доставке тестов для выявления коронавируса

ТАСС, 23 марта. Великобритания решила привлечь американскую Amazon и другие крупные компании к доставке тестов для выявления коронавируса работникам здравоохранения и социальных служб. Об этом сообщает в понедельник газета Financial Times.

По ее данным, речь на проходящих двусторонних переговорах идет прежде всего о предоставлении таких тестов медицинским и социальным работникам, а в перспективе - широкой публике.

Сотрудники больниц и домов престарелых по всему Соединенному Королевству выражают, как отмечает газета, растущую обеспокоенность по поводу отсутствия возможности сдать тест в условиях распространения коронавируса. Онлайн-петиция, призывающая к тестированию персонала Национальной службы здравоохранения, собрала уже более миллиона подписей.

В Великобритании ежедневно проводятся около 5 тыс. тестов, однако для повышения эффективности борьбы с заболеванием, как полагают эксперты, необходимо увеличивать число таких проверок в сотни раз.

Участие частных компаний в сфере здравоохранения, предоставление им доступа к сбору данных о здоровье людей, как правило, вызывает споры, замечает издание. Однако, по мнению целого ряда экспертов, опасность распространения коронавируса "ослабит такие опасения".

По состоянию на 22 марта в Соединенном Королевстве было подтверждено 5683 случая заражения коронавирусом, число летальных исходов достигло 281. В правительстве признают, что реальное число заболевших может оказаться значительно выше. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.