ФАС сообщила о стабилизации цен на продукты в ДФО

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Цены на продукты на Дальнем Востоке стабилизируются, перебоев с поставками и дефицита товаров не наблюдается. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС), территориальные органы которой проводят еженедельный мониторинг цен на социально значимые товары, ранее поставлявшиеся из Китая.

В январе из-за ситуации с коронавирусом было приостановлено грузовое сообщение России с Китаем, что привело к повышению цен на овощи на Дальнем Востоке. Позже вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил ФАС совместно с главами дальневосточных регионов вести мониторинг цен на продукты и принять меры, чтобы не допустить их необоснованного повышения.

"Ценовая ситуация в округе стабилизируется. За счет увеличения поставок из других регионов Российской Федерации, а также из других стран - Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Турции, Марокко, Аргентины, Египта - перебоев с поставками и дефицита плодоовощной продукции в регионах Дальнего Востока не наблюдается", - говорится в сообщении.

В начале марта ведомство сообщало, что стоимость продуктов снизилась до прежнего уровня в девяти из 11 субъектов ДФО. По последним данным ФАС, ситуация в Магаданской области и Камчатском крае, где дольше всего сохранялось повышение цен, также стабилизировалась, цены опустились до прежнего уровня.

"В ряде регионов - в том числе в Магаданской, Еврейской автономной областях, Республике Бурятия, в Приморском и Забайкальском краях - наблюдается снижение цен на отдельные виды овощной продукции <…> Стабильная ситуация с ценами на продукты питания зафиксирована в Сахалинской, Амурской, Еврейской автономной областях, Республиках Бурятия, Саха (Якутия), Забайкальском, Приморском и Хабаровский краях, в Чукотском автономном округе", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что динамика цен в торговых предприятиях регионов различна, что свидетельствует об отсутствии ценового сговора. Фактов нарушения антимонопольного законодательства в действиях торговых сетей, а также оптовых поставщиков продовольственных товаров не выявлено. Во всех регионах продолжают работать "горячие линии", куда можно сообщить о повышении цен на социально значимые продовольственные товары, однако за прошедшую неделю таких обращений не поступало.

О ситуации с ценами на Дальнем Востоке

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса. Позднее была возобновлена работа пунктов пропуска для грузового транспорта на границе с Китаем.

После приостановки грузового сообщения с Китаем в Приморье и Амурской области поднялись цены на зелень и свежие овощи, в первую очередь огурцы, помидоры, перец. После восстановления грузового сообщения с Китаем на прилавках оставались дорогие овощи из Ирана, Азербайджана и других стран.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.