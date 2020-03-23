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"Роснефть" поставит в Белоруссию нефть на условиях премии $5 за тонну к цене

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение на 2020 год

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Решение о возобновлении поставок нефти в Белоруссию "Роснефтью" принято на условиях премии $5 за тонну к цене, которую предлагала компания. Об этом сообщил журналистам представитель "Роснефти".

"Компания подтверждает, что решение о возобновлении поставок в Белоруссию принято именно на тех условиях, которые мы предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну", - сказал он, не уточнив объемы и срок.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение на этот год. Из всех российских компаний, поставлявших нефть в Белоруссию, экспорт не прекратил только "Сафмар".

Главы правительств Белоруссии и РФ в субботу в телефонном разговоре отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества двух государств в нефтяной сфере, которые позволят обеспечить поставку российских углеводородов на белорусские НПЗ в полном объеме.

Ранее источник в отрасли сообщал ТАСС, что восемь российских нефтяных компаний подали заявки на поставку нефти на белорусские НПЗ на второй квартал, но договоренностей по финансовым условиям пока нет.

Теги
БелоруссияРоссия
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