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Huawei обещает российским партнерам штатные поставки в условиях пандемии

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Huawei пообещала российским партнерам штатные поставки в условиях распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании со ссылкой на директора Huawei Enterprise в регионе Евразия Сяо Хайцзюня (Xiao Haijun).

"В рамках комплексной системы управления непрерывностью бизнеса производственные мощности компании восстановлены на 99%. Я обещаю, что Huawei продолжит в штатном режиме поставлять продукты и услуги российским партнерам", - отмечается в сообщении.

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