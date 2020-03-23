Huawei обещает российским партнерам штатные поставки в условиях пандемии

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Huawei пообещала российским партнерам штатные поставки в условиях распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании со ссылкой на директора Huawei Enterprise в регионе Евразия Сяо Хайцзюня (Xiao Haijun).

"В рамках комплексной системы управления непрерывностью бизнеса производственные мощности компании восстановлены на 99%. Я обещаю, что Huawei продолжит в штатном режиме поставлять продукты и услуги российским партнерам", - отмечается в сообщении.