РЖД в марте увеличили внутрироссийские перевозки продовольствия на 17%

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Внутрироссийские перевозки продовольственных грузов по сети российских железных дорог - в том числе, макарон, овощей, фруктов и мяса - с начала марта выросли на 16,9% и достигли 222 тыс. тонн, сообщили журналистам в РЖД.

"По оперативным данным за 22 дня марта, погрузка продовольственных грузов на сети железных дорог ОАО "РЖД" во внутрироссийском сообщении выросла на 16,9% (до 222 тыс. тонн), в том числе макарон - на 7% (до 11,2 тыс. тонн), овощей, фруктов, картофеля - в 2 раза (до 4 тыс. тонн), мяса - на 11,4% (до 9 тыс. тонн)", - сказали в холдинге.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил, что министерство дало рекомендацию торговым сетям делать запасы продуктов на 60 дней. По его словам, никакого дефицита нет, несмотря на возросший спрос. Мантуров добавил также, что продажи бакалейных товаров выросли на 40-60%.