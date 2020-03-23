Эксперты прогнозируют отрицательные цены на нефть во втором квартале

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Падение спроса на нефть на фоне ограничений перевозок в мире, а также намерение стран ОПЕК+ максимизировать поставки нефти с апреля в рамках ценового противостояния может вызвать небывалое падение цен, вплоть до отрицательных значений в ряде регионов мира, полагают опрошенные ТАСС аналитики. Это в свою очередь приведет к остановке добычи на многих месторождениях, а в перспективе и к постепенному выравниванию объемов предложения.

По словам аналитика норвежской консалтинговой компании Rystad Energy Артема Чена, сейчас на цены на нефть влияет несколько факторов. В частности, серьезное значение имеет ограничение транспортного передвижения, которое коснулось нескольких сотен миллионов людей по миру. "В этой связи мы можем увидеть снижение мирового спроса на 10% во втором квартале этого года, а это - 10 млн баррелей в сутки. Теоретически, мы можем наблюдать переизбыток нефти в 10 млн баррелей в сутки, так как с апреля ОПЕК+ планируют нарастить добычу", - сказал он.

Чен отметил, что фактически во втором квартале надо будет пристроить в хранилища примерно 1 млрд дополнительных баррелей, но в короткие сроки места для таких объемов не найти, что приведет к нехватке емкостей и еще большему давлению на цены.

По прогнозам, цена на нефть может упасть ниже операционных издержек действующих месторождений. "В некоторых регионах мы, возможно, на очень короткий период увидим отрицательные цены на нефть. Впервые за много лет будут остановлены уже эксплуатируемые месторождения, начнет сокращаться добыча сланцевой нефти и рынок скорректируется предложением. Другого варианта сейчас не видится", - считает эксперт.

В настоящее время суточная добыча нефти превышает спрос, по разным оценкам, от 5 до 10 млн баррелей в сутки, в апреле эта цифра может вырасти еще на 5 млн баррелей в сутки до самой большой разницы между спросом и предложением в истории, отметил глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

Увеличение предложения связано с ростом производства в Саудовской Аравии и объявленным будущим увеличением добычи в России, что происходит на фоне продолжающегося падения спроса на фоне закрытия стран из-за коронавируса. Хансен считает, что если не предпринять мер, то добыча нефти может остановиться вовсе.

В одиночку странам ОПЕК+ уже не скорректировать рынок, полагает аналитик Rystad Energy, так как с рынка нужно убрать существенные объемы нефти. На корректировку рынка может повлиять остановка работы действующих месторождений. "Такие прецеденты есть: месторождения в Бразилии, на Северном Море регулярно останавливаются на ремонтные работы. В этот раз их могут остановить из-за экономического форс-мажора", - считает эксперт.

Оле Хансен выразил мнение, что повлиять на ситуацию могут США. "Что может измениться в ближайшем будущем, так это объявление о сокращении производства от железнодорожной комиссии штата Техас, которая регулирует производство нефти в третьем по величине производителе в мире", - сказал он. Такой шаг откроет путь к диалогу, в том числе между Россией и Саудовской Аравией, уверен эксперт.