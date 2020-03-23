"Газпром нефть" в два раза снизила потребление воды при нефтепереработке на Московском НПЗ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. "Газпром нефть" в два раза сократила потребление воды при переработке нефти на Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в 2019 г. Об этом говорится в сообщении компании.

Такого показателя "Газпром нефти" удалось достигнуть за счет работы комплекса биологических очистных сооружений "Биосфера", который позволяет очистить воду и повторно использовать ее в производстве. В общей сложности, за два года действия системы Московский НПЗ сократил потребление речной воды более чем в пять раз, сказано в сообщении.

"Газпром нефть" последовательно и системно работает над повышением операционной эффективности и экологичности производственных процессов на своих нефтеперерабатывающих активах. Проект компании по внедрению на НПЗ технологий биологической очистки воды в рамках комплекса "Биосфера" - это уникальный для российской нефтяной отрасли опыт, который может быть успешно тиражирован на производственных предприятиях в других секторах промышленности", - приводятся в сообщении слова заместитель генерального директора компании по логистике, переработке и сбыту Анатолия Чернера.

В 2021 году подобная технология будет введена и на Омском НПЗ компании, что позволит возвращать более 70% очищенной воды в производство, отметила компания.

Совокупные инвестиции "Газпром нефти" в эти проекты составляют более 28 млрд рублей.