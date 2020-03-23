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Крупнейший в стране агрокомбинат в КЧР начал сбор впервые выращенных баклажанов

На агрокомбинате "Южный" планируют собрать порядка 550 т овощей

ЧЕРКЕССК, 23 марта. /ТАСС/. Агрокомбинат "Южный" в Карачаево-Черкесии (КЧР), который является крупнейшим в России, начал сбор впервые выращенных здесь баклажанов. Аграрии планируют собрать около 550 т овощей, сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"Агрокомбинат "Южный" начал в экспериментальном порядке выращивать баклажаны. На предприятии уже идет сбор выращенных овощей", - говорится в сообщении.

Продукцию планируют реализовать на рынках Карачаево-Черкесии и других регионов страны. Уже начались поставки в Москву и Санкт-Петербург. На экспериментальное выращивание баклажанов ранее было выделено 3 га, планируется собрать урожай около 550 т.

В КЧР сейчас работает крупнейший российский агрокомбинат "Южный" (принадлежит АФК "Система"). Предприятие на 130,5 га выращивает более 10 основных сортов огурцов и томатов, общая площадь комбината составляет 144 га. В среднем в год предприятие производит 45 тыс. т овощей, что составляет более 7% от общероссийского объема.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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