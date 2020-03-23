Российские банки в январе-феврале получили 337 млрд руб. чистой прибыли

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль российских банков по итогам января-февраля 2020 года составила 337 млрд рублей, в том числе за февраль - 140 млрд рублей, следует из материалов ЦБ РФ.

"В феврале 2020 года чистая прибыль банковского сектора составила 140 млрд рублей, что сопоставимо со среднемесячной чистой прибылью за 2019 год. За два месяца 2020 года чистая прибыль составила 337 млрд рублей", - отмечает регулятор.

С этого года ЦБ начал публиковать данные по прибыли банковского сектора после вычета налогов.

Прибыль за отчетный период получили 252 кредитные организации из действовавших 436. При этом в феврале число действующих кредитных организаций не изменилось, на начало года их насчитывалось 442.

Объем вкладов

Объем вкладов населения в российских банках в феврале вырос на 0,9%, достигнув 30,8 трлн рублей, тем самым компенсировав сезонный отток рублевых вкладов в январе (-1,5%), говорится в материалах ЦБ.

"Высокий уровень прироста вкладов населения был в основном обусловлен динамикой вкладов в системно значимые кредитные организации (+1%), прочие крупные банки наращивали средства физических лиц менее активно (+0,4%)", - поясняет регулятор.

Объем средств и депозитов организаций в феврале увеличился на 1,1% - до 29,2 трлн рублей.

"При этом росли как рублевые (+0,8%), так и валютные (+1,7%) остатки. Динамика в том числе была обусловлена притоком средств в корпоративный сегмент в результате опережающего роста бюджетных расходов над налоговыми выплатами", - уточняется в обзоре.

При этом привлечение средств организаций банками было неоднородным. По данным ЦБ, в основном приток происходил в банки топ-100 (+4,1%), системно значимые кредитные организации привлекали средства умеренными темпами (+0,4%), п динамика остальных банков была отрицательной (-5,7%).

Розничное кредитование

Темпы роста розничного кредитования в РФ в феврале ускорились до 1,2% по сравнению с сезонно низким приростом в январе (+0,8%). Вместе с тем рост показателя мог быть еще выше, если бы не негативное влияние распространения коронавируса на туристическую отрасль и экономику в целом, говорится в материалах ЦБ.

Портфель корпоративных кредитов за месяц существенно не изменился, показав прирост на 51 млрд рублей, или на 0,1%.