Эксперт: новый порядок лицензирования космической деятельности увеличит число разработок

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Новый порядок лицензирования космической деятельности приведет к росту активности исследователей и увеличению числа стартапов в этой области. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС проектный менеджер кластера передовых производственных технологий фонда "Сколково" Иван Косенков, комментируя постановление правительства России "О лицензировании космической деятельности", в котором утверждается этот порядок.

Как отметил собеседник агентства, в разработке положения принимали участие Роскосмос, фонд "Сколково" и компании-резиденты кластера "Промтех" по направлению "Космос".

"Новый порядок лицензирования приведет к увеличению числа тех людей, которые раньше боялись заниматься космической деятельностью просто потому, что было очень много ограничений и запретов, очень много серых зон. Когда мы устанавливаем более понятные правила для такой деятельности, то люди перестают бояться этим заниматься, и мы в фонде "Сколково" на это рассчитываем", - сказал Котенков, который принимал участие в разработке документа.

Он отметил, что новый порядок лицензирования значительно облегчает жизнь для российских космических стартапов, устраняя ряд неопределенностей. "Неопределенности всегда значат для потенциальных инвесторов риск, меньше рисков - больше возможностей привлечения инвестиций. Прописаны виды деятельности, для которых лицензия не нужна. Раньше не очень было понятно - нужна лицензия компании или нет", - отметил собеседник агентства.

Теперь установлены виды деятельности, для осуществления которых не требуется лицензия, в том числе поисковые научно-исследовательские работы, организация и управления космической деятельностью, экономика космической деятельности, создание опытных образцов, не предназначенных для полетов в космос, а также фундаментальные исследования. Теперь лицензию получить стало проще в том случае, когда она нужна, пояснил Косенков. Само положение, обратил внимание эксперт, содержит очевидные условия для развития стартапов в космической сфере.

"Прежде всего это [прописанный в документе] отказ от обязательной военной приемки образцов разработок. Кроме того, ушло требование о наличии технического задания для получения лицензии [в отношении таких разработок]. Ранее для получения лицензии требовалось техзадание от заказчика, который, как правило, требовал для выдачи этого задания лицензию, таким образом, круг замыкался. К тому же в новом положении допуск к государственной тайне требуется только при проведении работ, которые связаны с использованием сведений, составляющих гостайну. Иначе говоря, космическими стартапами могут заниматься частные коммерческие предприятия, которым не обязателен допуск к гостайне", - сказал Косенков.