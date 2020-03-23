Ретейлеры начали повышать цены на смартфоны из-за курса рубля

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Ретейлеры смартфонов и бытовой техники начали повышать цены из-за ситуации на рынке, осложнившейся как распространением коронавируса в России и мире, так и ослаблением российской валюты. Об этом ТАСС сообщили в компаниях.

Согласно статистике, доступной в сервисе "Яндекс.Маркет", средняя цена, например, последней модели iPhone Pro 64Gb сейчас составляет 86,7 тыс. руб. против 85,5 тыс. руб. в феврале. На официальном сайте Apple телефон стоит почти 90 тыс. руб., у крупных российских ретейлеров стоимость варьируется от 89,99 до 93,99 тыс. руб. Стоимость же самой "старой" по версии официального сайта модели - iPhone 8 64 GB - в среднем за месяц выросла на 5%, до 38,4 тыс. руб. (цена на официальном сайте - 39,99 тыс. руб.).

Ретейлеры DNS и re:Store в беседе с ТАСС пояснили, что повышение цен на некоторые товары "связано с рыночной ситуацией". "Конкретно с тем, что цены растут у наших конкурентов", - отметил представитель DNS. "У нас рыночное ценообразование, которое зависит от спроса, наличия товара, цен у конкурентов. На рынке увеличилась цена, и мы тоже ее подняли вслед за рынком", - добавил представитель re:Store.

В компании "Связной" от комментариев воздержались. Цены на смартфоны в магазинах "Мегафон" и Tele2 пока не менялись, сообщили в компаниях. "Пока на большинство позиций, пополняемых из текущих складских запасов вендоров, сохраняется прежний ценник", - сообщил представитель Tele2.

При росте цен растет и спрос: например, по словам генерального директора eBay на развивающихся глобальных рынках Ильи Кретова, продукты компании Apple - последние модели iPhone, MacBook и AirPods - входят в число наиболее востребованных у пользователей платформы наряду с масками, антисептиками и другими средствами защиты, на которые рост за последние несколько месяцев составил десятки тысяч процентов.

Изменение цен на бытовую технику

Как убедился корреспондент ТАСС, в марте повысились цены не только на смартфоны, но и бытовую технику. Так, например, согласно статистике в сервисе "Яндекс.Маркет", цены на некоторые модели стиральных машин выросли на 6-10%.

"Рынок идет вверх, по всей видимости, из-за того, что техника импортная, новые партии товаров будут стоить гораздо дороже, нужны оборотные средства на их закупку (кредиты начинают стоить очень дорого). А также нужны средства для того, чтобы была подушка безопасности в случае негативного сценария карантина - магазины будут закрыты, а зарплату сотрудникам нужно будет платить все равно", - отметили в компании DNS.

В Ассоциации компаний розничной торговли ТАСС сообщили, что предприятия в Китае уже возобновили свою работу, и по контрактным обязательствам должны будут направить запланированное количество продукции, но, вероятно, с некоторой задержкой.

При этом крупные торговые сети, как отмечает АКОРТ, "заинтересованы в сдерживании резких скачков цен и лояльности своих покупателей".

"В случае с валютным курсом, если торговая сеть продает продукцию, закупленную по старому курсу, значимого изменения цен не произойдет, рост цен будет наблюдаться на товары из новых поставок, платежи по которым были сделаны уже по новому курсу", - отметили в АКОРТ.

В группе "М.Видео - Эльдорадо" ТАСС подтвердили, что "ведут переговоры с производителями о закупочных ценах на новые поставки". "Мы стремимся, насколько это возможно, минимизировать влияние курса на розничные цены", - отметили в компании.

Позиция ФАС

В Федеральном антимонопольном ведомстве (ФАС) ТАСС сообщили, что в случае поступления обращений о росте цен на электронику, ведомство рассмотрит их в установленном нзаконом порядке. "Если ФАС России выявит нарушение антимонопольного законодательства, приведшее к росту цен, к таким организациям будут применяться меры антимонопольного реагированинннння. Антимонопольная служба со своей стороны напоминает представителям бизнеса о важности ответственного поведения, в частности, о неиспользовании сложившейся ситуации для собственного обогащения", - заключили в ФАС.