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ЕС впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста

Решение было принято для поддержки экономики в ответ на пандемию коронавируса
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© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Совет ЕС по экономике и финансам (ЭКОФИН) утвердил предложение Еврокомиссии впервые в истории приостановить действие базового документа зоны евро - Пакта стабильности и роста - для поддержки экономики в ответ на пандемию коронавируса. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном по итогам видеоконференции министров экономики и финансов ЕС.

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"Министры согласились с оценкой Еврокомиссии, что сложились условия для задействования генеральной статьи о приостановке [действия Пакта], налицо тяжелый экономический спад в еврозоне и Евросоюзе в целом", - говорится в заявлении.

Пакт стабильности и роста ограничивает уровень дефицита госбюджета стран еврозоны 3% ВВП, предел госдолга - 60% ВВП. Приостановка действия документа позволит правительствам без ограничений набирать кредиты, повышая дефицит бюджетов, для предоставления помощи бизнесу.

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