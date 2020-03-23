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Распространение коронавируса нового типа

"Макдоналдс" направил российским властям план работы сети во время пандемии коронавируса

Компания предлагает закрыть обеденные залы и обслуживать покупателей только навынос

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. "Макдоналдс" направил российским властям план работы сети быстрого питания в случае введения карантина на территории России, об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо сети на имя губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, существование плана ТАСС подтвердили в пресс-службе "Макдоналдс" в России.

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Компания предлагает закрыть обеденные залы и обслуживать покупателей только навынос, осуществляя прием заказа через киоски самообслуживания, или через обычные кассы, но с дистанционной выдачей заказа в специальных зонах или когда сотрудник сети отходит на определённое безопасное расстояние. Оплату предлагается производить безналичным способом.

Также предполагается, что покупатели в случае карантина смогут воспользоваться окнами "МакЭкспресс и "МакАвто".нннн

Во временно закрытом ТЦ, по согласованию с его администрацией, предприятие будет предоставлять сервис доставки.

Как пояснил в беседе с РБК представитель ресторанов, в случае закрытия точек, компания приложит все усилия, для сохранения рабочих мест. Компания также прорабатывает меры поддержки сотрудников. "Мы хотим сдержать рост цен и оставаться открытыми, несмотря на падение трафика в этот непростой период, чтобы у россиян было ощущение стабильности и возможность выбора", -- заключили в "Макдоналдс".

Компания направила такие обращения еще в восемь регионов и городов: Москву и Московскую область, Пермь, Тулу, Пензу, Республику Татарстан, Оренбургскую и Липецкую области.

Теги
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская областьРаспространение коронавируса нового типа
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