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В "Татнефти" заявили об отсутствии целесообразности роста добычи нефти

По словам главы компании Наиля Маганова, обвал цен вряд ли кто-то мог предугадать

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Главы российских нефтяных компаний на совещании в Минэнерго обсудили ситуацию на рынке, однако никаких решений не принималось, сообщил ТАСС глава "Татнефти" Наиль Маганов по итогам заседания.

"Обсуждали ситуацию по рынку нефти, и какие прогнозы. Что происходит? Все падает. Вероятность того, что ситуация будет так развиваться, именно по такому сценарию, думаю, никто не мог допустить на 100%", - сказал он. По словам Маганова, участники совещания обменялись мнениями, но "ничего такого не решали".

На вопрос, обсуждался ли рост добычи нефти с апреля, когда истекает соглашение ОПЕК+, глава "Татнефти" ответил: "С апреля уже экономическая ситуация будет подсказывать. Но расти по добыче в таких условиях сложно, экономическая целесообразность же должна быть. Не было бы коронавируса, то экономический смысл наверняка был бы. Такой обвал цен вряд ли кто-то мог предугадать".

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