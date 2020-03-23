{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Глава МВФ предрекла рецессию мировой экономике

Однако, по мнению Кристалины Георгиевой, ожидается восстановление в 2021 году
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева (в центре) EPA-EFE/ERIK S. LESSER
Описание
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева (в центре)
© EPA-EFE/ERIK S. LESSER

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Рецессия, подобная спаду при мировом финансовом кризисе или даже худшая, ожидает мировую экономику в 2020 году на фоне вспышки нового коронавируса. Об этом заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Прогноз глобального роста на 2020 год негативный - рецессия, по меньшей мере такая, как во время мирового финансового кризиса или хуже. Однако мы ожидаем восстановления в 2021 году", - говорится в заявлении Георгиевой, распространенном по итогам телеконференции министров финансов и глав центробанков Группы двадцати (G20).

По словам Георгиевой, чтобы добиться экономического подъема к следующему году, необходимо "отдать приоритет сдерживанию и укреплению систем здравоохранения повсюду". "Экономические последствия есть и будут серьезными, но чем быстрее вирус удастся остановить, тем быстрее и устойчивее будет восстановление", - добавила Георгиева.

Она также подчеркнула, что с наибольшими трудностями, как ожидается, столкнутся развивающиеся государства. "Развитые экономики обычно лучше реагируют на кризис, но многие развивающиеся рынки и страны с низким уровнем дохода могут столкнуться с серьезными трудностями", - сказала глава МВФ.

Георгиева поддержала "чрезвычайные финансовые меры, предпринятые во многих странах для укрепления систем здравоохранения и защиты пострадавших" компаний и их сотрудников. Кроме того, она вновь заявила о готовности МВФ мобилизовать свой потенциал кредитования в размере $1 трлн для оказания помощи своим 189 странам-участницам. "Мы будем активно наращивать чрезвычайное финансирование - почти 80 стран обращаются за нашей помощью, и мы тесно сотрудничаем с другими международными финансовыми институтами, чтобы дать решительный и скоординированный ответ", - добавила она.

Теги
РоссияГеоргиева, Кристалина
Реклама на ТАСС
Число покупок в московских аптеках за неделю выросло на 19%
Количество покупок в аптеках Петербурга при этом выросло на 3%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС