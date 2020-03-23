Глава МВФ предрекла рецессию мировой экономике

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Рецессия, подобная спаду при мировом финансовом кризисе или даже худшая, ожидает мировую экономику в 2020 году на фоне вспышки нового коронавируса. Об этом заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Прогноз глобального роста на 2020 год негативный - рецессия, по меньшей мере такая, как во время мирового финансового кризиса или хуже. Однако мы ожидаем восстановления в 2021 году", - говорится в заявлении Георгиевой, распространенном по итогам телеконференции министров финансов и глав центробанков Группы двадцати (G20).

По словам Георгиевой, чтобы добиться экономического подъема к следующему году, необходимо "отдать приоритет сдерживанию и укреплению систем здравоохранения повсюду". "Экономические последствия есть и будут серьезными, но чем быстрее вирус удастся остановить, тем быстрее и устойчивее будет восстановление", - добавила Георгиева.

Она также подчеркнула, что с наибольшими трудностями, как ожидается, столкнутся развивающиеся государства. "Развитые экономики обычно лучше реагируют на кризис, но многие развивающиеся рынки и страны с низким уровнем дохода могут столкнуться с серьезными трудностями", - сказала глава МВФ.

Георгиева поддержала "чрезвычайные финансовые меры, предпринятые во многих странах для укрепления систем здравоохранения и защиты пострадавших" компаний и их сотрудников. Кроме того, она вновь заявила о готовности МВФ мобилизовать свой потенциал кредитования в размере $1 трлн для оказания помощи своим 189 странам-участницам. "Мы будем активно наращивать чрезвычайное финансирование - почти 80 стран обращаются за нашей помощью, и мы тесно сотрудничаем с другими международными финансовыми институтами, чтобы дать решительный и скоординированный ответ", - добавила она.