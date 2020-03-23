{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Оператор "Платона" подтвердил своевременную доставку товаров первой необходимости

По данным системы, более 30 тыс. грузовиков крупнейших продуктовых торговых сетей за минувшие три недели удерживают высокую и постоянную интенсивность движения даже в выходные дни

МОСКВА, 23 марта./ТАСС/. Ретейл обеспечивает своевременную доставку продуктов и товаров первой необходимости, это подтверждается данными госсистемы "Платон" об интенсивности движения грузовиков. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "РТ-Инвест Транспортные Системы" (РТИТС, оператор "Платона") Антон Замков.

"В ежедневном режиме мы передаем статистику об интенсивности грузоперевозок с разбивкой по отраслям и данные о движении иностранных перевозчиков. Данные системы "Платон" дают объективную информацию для мониторинга доставки продуктов", - отметил Замков.

Минтранс РФ в свою очередь передает эти данные в правкомиссию по повышению устойчивости развития российской экономики, в оперативный штаб по мониторингу и контролю за распространением коронавируса и Минэкономразвития, добавил Замков.

По данным системы "Платон", более 30 тыс. грузовиков, владельцами которых являются крупнейшие перевозчики продуктового ретейла, за минувшие три недели удерживают высокую и постоянную интенсивность движения даже в выходные дни. Пиковые значения пробега сравнимы с предновогодним периодом и в целом соответствует традиционному росту грузоперевозок весной - с марта по май.

"На данный момент общий пробег грузоперевозчиков по федеральным трассам не снизился, он практически точно повторяет показатели 2018 и 2019 годов. Нет ни существенного падения, ни роста. Также мы видим, что сохраняется средний пробег иностранных грузоперевозчиков", - подчеркнул Замков.

Как ранее сообщал председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков, российские ретейлеры готовы обеспечить запасы продуктов и сохранить каналы их доставки при любом развитии ситуации с коронавирусом.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Меркель считает, что пандемия повлечет серьезные последствия для экономики ФРГ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС