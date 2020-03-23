Оператор "Платона" подтвердил своевременную доставку товаров первой необходимости

МОСКВА, 23 марта./ТАСС/. Ретейл обеспечивает своевременную доставку продуктов и товаров первой необходимости, это подтверждается данными госсистемы "Платон" об интенсивности движения грузовиков. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "РТ-Инвест Транспортные Системы" (РТИТС, оператор "Платона") Антон Замков.

"В ежедневном режиме мы передаем статистику об интенсивности грузоперевозок с разбивкой по отраслям и данные о движении иностранных перевозчиков. Данные системы "Платон" дают объективную информацию для мониторинга доставки продуктов", - отметил Замков.

Минтранс РФ в свою очередь передает эти данные в правкомиссию по повышению устойчивости развития российской экономики, в оперативный штаб по мониторингу и контролю за распространением коронавируса и Минэкономразвития, добавил Замков.

По данным системы "Платон", более 30 тыс. грузовиков, владельцами которых являются крупнейшие перевозчики продуктового ретейла, за минувшие три недели удерживают высокую и постоянную интенсивность движения даже в выходные дни. Пиковые значения пробега сравнимы с предновогодним периодом и в целом соответствует традиционному росту грузоперевозок весной - с марта по май.

"На данный момент общий пробег грузоперевозчиков по федеральным трассам не снизился, он практически точно повторяет показатели 2018 и 2019 годов. Нет ни существенного падения, ни роста. Также мы видим, что сохраняется средний пробег иностранных грузоперевозчиков", - подчеркнул Замков.

Как ранее сообщал председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков, российские ретейлеры готовы обеспечить запасы продуктов и сохранить каналы их доставки при любом развитии ситуации с коронавирусом.