МВФ: коронавирус привел к крупнейшему оттоку капитала из стран с развивающейся экономикой

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Крупнейший в истории отток капитала из стран с развивающейся экономикой был зафиксирован на фоне вспышки нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Инвесторы с начала кризиса уже вывели $83 млрд с развивающихся рынков, это крупнейший отток капитала из когда-либо зафиксированных", - говорится в заявлении Георгиевой, распространенном по итогам телеконференции министров финансов и глав центробанков Группы двадцати (G20).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 330 тыс. человек, зафиксировано более 15 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.