"Роснефть" начала выкуп акций и расписок

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Банк UBS, выступающий в качестве независимого агента по выкупу акций "Роснефти", начал покупку акций на открытом рынке. Об этом говорится в сообщении "Роснефти".

"В соответствии с принятым советом директоров "Роснефти" решением по изменению параметров программы приобретения акций, банк UBS, выступающий в роли независимого агента, начал покупку акций и глобальных депозитарных расписок компании на открытом рынке", - говорится в сообщении.

По итогам торгов 23 марта на Московской и Лондонской биржах банком было суммарно выкуплено 1,5 млн акций (в том числе в форме ГДР).

Ранее в понедельник стало известно, что совет директоров "Роснефти" принял решение об изменении параметров обратного выкупа акций на фоне волатильности рынка нефти.

Совет директоров "Роснефти" в августе 2018 года одобрил параметры первой в истории компании программы приобретения акций на открытом рынке на сумму до $2 млрд, рассчитанной до конца 2020 года. "Роснефть" назначила швейцарский UBS независимым банком-агентом программы приобретения акций.