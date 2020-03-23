Глава ВБ призвал дать беднейшим странам отсрочку по кредитам на фоне коронавируса

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас призвал лидеров Группы двадцати (G20) позволить беднейшим странам временно приостановить выплаты по кредитам на фоне сложной ситуации, вызванной коронавирусом. Об этом говорится в его заявлении, распространенном в понедельник по итогам телеконференции министров финансов и глав центробанков G20.

"Этот кризис, вероятно, сильнее всего ударит по беднейшим и наиболее уязвимым странам", - убежден он. "Многие из них уже находятся в трудной долговой ситуации, и у них нет возможности дать действенный ответ с точки зрения экономики и здравоохранения", - подчеркнул глава ВБ.

"Я призываю лидеров стран G20 позволить беднейшим странам временно приостановить все выплаты по официальным двусторонним кредитам, до тех пор пока Всемирный банк и МВФ (Международный валютный фонд - прим. ТАСС) не проведут полную оценку их потребностей с точки зрения реконструкции и финансов", - заявил Мэлпас.