Reuters: хакеры пытались взломать системы Всемирной организации здравоохранения

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Неизвестные совершили хакерскую атаку на системы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранее в марте. Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как рассказал директор ВОЗ по информационной безопасности Флавио Аджо, установить личность хакеров не удалось. Отмечается, что попытка взлома оказалась неуспешной. При этом, по словам Аджо, с момента вспышки коронавируса нового вида, в борьбе с которой ВОЗ играет одну из ключевых ролей, хакерские атаки на организацию значительность участились.

"Значительно увеличилось число [хакерских] атак на ВОЗ, - рассказал Аджо. - Конкретных цифр нет, но такие попытки несанкционированного доступа в отношении нас <...> возросли более чем вдвое".

Попытка взлома, о которой рассказали агентству источники, произошла 13 марта, о ней сообщил эксперт по кибербезопасности Александр Урбелис, работающий в ньюйоркской компании Blackstone Law Group. Специалист не выдвинул предположений насчет того, кто может быть ответственен за эту хакерскую атаку, однако два других собеседника агентства предположили, что за ней может стоять хакерская группа под названием DarkHotel, которая занимается вредоносной кибердеятельностью с 2007 года. Отмечается, что мотивы последней попытки взлома неизвестны.